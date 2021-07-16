Опять девочка! Юлия Проскурякова сообщила о пополнении в семье

Жена популярного композитора, автора песен и исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась радостной новостью со своей аудиторией в Instagram. Молодая женщина сообщила о прибавлении в их звездной семье. Родная сестра Юлии, Ольга, в эту пятницу, шестнадцатого июля, вновь стала мамой. У нее и ее супруга Артема родилась вторая дочка.

Юлия Проскурякова поздравила пару публично, поделившись снимком первого документа новорожденной племянницы, на котором указан пол, время и дата появления на свет, вес и рост малышки, а также имя ее мамы.

«Ура! Я теперь дважды тетя! Поздравляю вас, Ольга и Артем», — написала радостная Юлия Проскурякова.

У самой же Юлии и ее супруга Игоря Николаева пока единственный ребенок — обожаемая ими дочка Вероника. Наследницы пары в октябре этого года исполнится шесть лет. Девочка растет всесторонне развитой.

Ника занимается теннисом и музыкой, постигает азы математики и грамотной русской речи. Звездные родители планируют отдать наследницу в школу через год, когда ей будет почти семь лет.

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