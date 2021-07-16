Хорошенькая, не могу: Екатерина Климова сочетала жакет оттенка лазури с топом цвета прокисшей малины

Актриса в очередной раз доказала, что ей идет практически все.

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова обладает универсальной внешностью. Ей идут практически все образы, в которые она перевоплощается ради съемок в кино, фотосессий и прочих выходов, связанных с представлением на публике.

Актриса умело сочетает в своих нарядах цвета, которые, казалось бы, не сочетаются. А на Екатерине Климовой это выглядит и уместно, и красиво.

На этот раз красавица-актриса предстала перед подписчиками своего микроблога в наряде, отсылающем к 90-м годам прошлого века.

Екатерина Климова облачилась в жакета цвета небесной лазури, а под него надела топ оттенка прокисшей малины. Бледно-голубой и ярко-розовый цвета гармонично переплетены и красиво оттеняют идеальную кожу актрисы.

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Стоит напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей, которых она родила в трех своих браках. Уже очевидно, что старшая дочь звезды, 19-летняя Лиза Хорошилова, унаследовала красоту своей мамы. Да и младшая, Белла Месхи, подрастая, тоже становится похожей на красавицу-родительницу.

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