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Хорошенькая, не могу: Екатерина Климова сочетала жакет оттенка лазури с топом цвета прокисшей малины

Актриса в очередной раз доказала, что ей идет практически все.

Хорошенькая, не могу: Екатерина Климова сочетала жакет оттенка лазури с топом цвета прокисшей малины
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова обладает универсальной внешностью. Ей идут практически все образы, в которые она перевоплощается ради съемок в кино, фотосессий и прочих выходов, связанных с представлением на публике.

Актриса умело сочетает в своих нарядах цвета, которые, казалось бы, не сочетаются. А на Екатерине Климовой это выглядит и уместно, и красиво.

На этот раз красавица-актриса предстала перед подписчиками своего микроблога в наряде, отсылающем к 90-м годам прошлого века.

Екатерина Климова предстала в жакете и малиновом топе
Екатерина Климова предстала в жакете и малиновом топе. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова облачилась в жакета цвета небесной лазури, а под него надела топ оттенка прокисшей малины. Бледно-голубой и ярко-розовый цвета гармонично переплетены и красиво оттеняют идеальную кожу актрисы.

Стоит напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей, которых она родила в трех своих браках. Уже очевидно, что старшая дочь звезды, 19-летняя Лиза Хорошилова, унаследовала красоту своей мамы. Да и младшая, Белла Месхи, подрастая, тоже становится похожей на красавицу-родительницу.

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