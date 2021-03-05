«Еще одно маленькое сердечко»: Маша Круглыхина из «Дома-2» ждет третьего малыша

Бывшая участница «Дома-2» и экс-супруга Сергея Адоевцева Маша Круглыхина поделилась прекрасной новостью с аудиторией Instagram.

В свой день рождения, который она отмечает 5 марта, Мария сообщила, что вновь готовится стать мамой.

«Господь сделал мне уже самый лучший подарок в жизни — саму жизнь и еще одно маленькое сердечко. В свою 36 весну ко мне пришло самое важное», — написала Мария Круглыхина в Instagram.

Маша признается, что сначала планировала подольше подержать в секрете свою третью беременность, но будущую многодетную маму так распирает от счастья и радости, что она не смогла долго хранить тайну от поклонников.

«Наверное, уже не стоит скрывать свое ожидание чуда, тем более, что половина пути уже пройдена», — добавила Маша.

Судя по всему, малыш Марии и ее мужа Михаила появится на свет в июле. Малыш станет третьим ребенком для каждого из супругов, всего же в семье детей станет четверо.

Напомним, у Круглыхиной есть дочка Лиза, рожденная в браке с Сергеем Адоевцевым. А у супруга Маши — дочь Варвара.

Круглыхина воспитывает девочку как родную, мама Вари умерла от рака. В августе 2018 года у Марии и Михаила родился первый совместный ребенок — сын Илья.

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