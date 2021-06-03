Накануне родов: беременная Ирина Пинчук в струящемся белом платье с открытыми плечами предстала в ЗАГСе

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Арай Чобанян и Ирина Пинчук официально вступили в брак! Пара зарегистрировала отношения в одном из столичных ЗАГСов в четверг, третьего июня.

Эту дату влюбленные выбрали не случайно.

«Сегодня нашим отношениям два года, и в этот день мы официально стали мужем и женой», — написал в Instagram счастливый новобрачный Арай Чобанян.

Публикацию он сопроводил очень красивым видео, на котором запечатлены моменты бракосочетания. Арай и Ирина в ЗАГСе были только вдвоем, решив, видимо, не приглашать гостей. Вели влюбленные себя очень непринужденно, как обычно веселились и хохотали.

Интересно, что Ирина Пинчук находится на финальной стадии беременности. И уже через три-четыре недели подарит Араю Чобаняну первенца.

Между тем влюбленные сознательно выбрали эту дату для бракосочетания, ведь она для них очень символична.

Ирина Пинчук выбрала для церемонии роскошное белое платье с открытыми плечами, которое невероятно ей идет и делает очень нежной и трогательной.

Сейчас новобрачные принимают поздравления от поклонников и друзей, среди которых немало экс-участников «Дома-2». Примечательно, что хоть и Арай, и Ирина были героями реалити-шоу, их роман завязался уже после того, как они покинули проект.

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