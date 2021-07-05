Густая борода, короткая стрижка и никаких усов: как сейчас выглядит Малкочоглу Бурак Озчивит

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» и спустя 10 лет все также привлекателен.

Первая серия турецкого сериала «Великолепный век» вышла на экран еще в далеком 2011 году. Спустя 10 десять лет многие актеры ленты успели обзавестись семьей, завести детей, а кто-то и развелся. Изменения коснулись и внешности любимых персонажей. Не исключение и Бурак Озчивит. Он сыграл в ленте Малкочоглу Бали-бея. Поклонницы по всему миру до сих пор без ума от красавца-актера. Хотя для многих новость о женитьбе Озчивита стала полной неожиданностью. Партнер Пелин Карахан счастлив в браке со звездной сериала «Королек — птичка певчая». Фахрийе Эвджен подарила мужу первенца — сына Карана.

Если в «Великолепном веке» у Бурака Озчивита была усы, то сейчас актер отпустил густую бороду. Какое-то время красавец-брюнет носил длинные локоны. Однако теперь он сделал короткую стрижку с аккуратными висками. У мужа Фахрийе Эвджен, в отличие от Халита Эргенча, нет ни одной серебряной нити в волосах.

С виду Бурак Озчивит брутален и суров. Но самом деле актер очень любит свою жену Фахрийе Эвджен и двухлетнего сынишку Карана. Не так давно Бурак побывал в Чечне. В одном из интервью актер признался, что как только увидел Фахрийе на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая», он тут понял: их встреча — это неслучайность.

«Без усов? Малкочоглу уже не тот», «Почему все успели постареть, но только не Бали-бей», «Волшебство какое-то! С каждым годом все моложе и красивее», «А с сединой стал бы просто очаровашкой», «Ну какой мужчина!», «Порода, стать, осанка — мужественный», «Взгляд пронизывает! Аж мурашки», — написали фолловеры.

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