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«Мини-юбки просто необходимы»: Хромченко дала рекомендации женщинам за 35, как носить юбки выше колена

Известная телеведущая Эвелина Хромченко не оставляет без внимания вопросы про моду даже в отпуске.

«Мини-юбки просто необходимы»: Хромченко дала рекомендации женщинам за 35, как носить юбки выше колена
Эвелина Хромченко. Кадр из шоу "Модный приговор" / Первый канал

Знаменитая соведущая Александра Васильева по «Модному приговору» Эвелина Хромченко регулярно помогает женщинам России выглядеть стильно и актуально, а также справляться с нюансами фигуры при помощи одежды. Пока передача в отпуске, Хромченко не оставляет зрительниц без советов и на сей раз напомнила правила носки мини-юбок в возрасте 35+.

В частности, Хромченко прокомментировала вопрос о том, уместно ли в 35 лет и старше носить юбки выше колена.

«Смотря где. Например, если вы школьный учитель, то и в 25 не стоит носить мини на работу. А вот в свободное время для стройных ног в 35 мини-юбки просто необходимы!» — заметила стилист.

Эвелина Хромченко о мини-юбках
Эвелина Хромченко о мини-юбках. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

То же самое касается и возраста 50+.

«Если ноги позволяют и фасон подходит для взрослой женщины, то можно. Брижит Макрон (жена президента Франции Эммануэля Макрона — прим. ред.) замечательно справляется и в более солидном возрасте», — ответила Эвелина Хромченко.

Брижит Макрон (справа)
Брижит Макрон (справа). Фото: Global look press

Фасоны, принты и актуальную длину очень часто Хромченко показывает в эфире передачи «Модный приговор» на Первом канале. Например, там телеведущая рассказала, какие принты в одежде этим летом наиболее актуальны.

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мода и стильмодные советыНовости googleЭвелина Хромченко