Клава Кока подчеркнула стройный стан ажурным корсетом и джинсами ультрамодного фасона

24-летняя звезда современности и подопечная лейбла Black Star Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — с каждым днем все больше и прочнее укрепляется в российском шоу-бизнесе. Счет поклонникам уже идет на миллионы, а ее треки не покидают топы музыкальных подборок на самых разных площадках.

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Кроме того, Клава Кока обладает яркой запоминающейся внешностью, которую всячески подчеркивает эффектными нарядами и макияжем – экспериментов она совсем не боится. В каждом из своих образов красотка пристальное внимание отводит цвету. И на этот раз для концерта певица осталась верна себе, подчеркнув стройный стан алым ажурным корсетом.

Дополнили эффектный верх джинсы ультрамодного фасона клеш, которые сейчас находятся в топе сезонных трендов и есть практически у каждой модницы. Кока не исключение, поскольку быть на острие стиля – часть ее сценического образа.

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