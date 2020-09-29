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«Какие ноги! Километровые!»: Васильев показал джинсы, которые мгновенно вытянут силуэт

Фасон этих брюк был популярен еще в прошлом столетии.

«Какие ноги! Километровые!»: Васильев показал джинсы, которые мгновенно вытянут силуэт
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Редкая женщина не мечтает, чтобы ее ноги выглядели длиннее, а сама она казалась стройнее. Между тем сделать это можно буквально за пять минут – нужно только примерить правильные джинсы. Как они выглядят, показал Александр Васильев на «Модном приговоре» в эфире Первого канала.

На подиуме предстала девушка в трендовой блузке с пышными рукавами в клетку и джинсами клеш с завышенной талией из классического денима.

«Вы посмотрите, какие ноги! Километровые!» — не сдержал эмоций Александр Васильев.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Эти брюки мгновенно вытянут силуэт. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Силуэт зрительно вытянулся благодаря крою брюк – завышенной талии и расширяющимися к низу брючинами, под которыми прятались туфли на платформе.

По словам историка моды, клеши вошли в моду вовсе не в 70-х, как принято считать, а в 1929 году благодаря стараниям модельера Эльзы Скиапарелли. Их носили в составе пляжных костюмов, а также дома для приема близких гостей.

«Обратите внимание, что джинсы темно-синие. Это самый, пожалуй, универсальный вариант брюк из денима. С такой тканью эффект джинсовой одежды сохраняется, а брюки утилитарно сочетаются с абсолютно всеми вариантами вашего верха. Ибо, если джинсы декорированы, это сделать не так-то просто», — заметила также Эвелина Хромченко.

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