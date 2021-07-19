Эвелина Бледанс в красном бикини повеселилась на яхте в компании полуобнаженных мачо

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс прекрасно провела время.

52-летняя звезда экрана Эвелина Бледанс хороша собой, обладает прекрасной фигурой. К тому же она старается поддерживать имидж сексуальной красотки, который сложился еще со времен популярной юмористической программы «Маски-шоу».

Не удивительно, что красавица Эвелина Бледанс может волновать сердца не только своих ровесников-мужчин, но и тех, кто значительно моложе.

В доказательство своей популярности у молодых парней Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram дерзкое фото, сделанное во время отдыха в Крыму.

Актриса позирует в кадре в красном бикини, рядом с ней два полуобнаженных красавца демонстрируют свои мускулистые, загорелые торсы.

«У кого был хороший вечер, у того и утро с радостью!» — игриво подписала снимок Эвелина Бледанс.

Кадр произвел фурор среди преданных фанатов звезды. Они восторгаются и Эвелиной Бледанс, и парнями, которые окружили актрису.

«Какие боги рядом!», «Один хорошо, а два — лучше», «Богиня! Эвелина, вы шикарны», «Утро шикарной женщины может быть только в компании таких красавцев», «Красивая женщина заслуживает такое утро!» — высказываются в Сети.

Смотрите также: