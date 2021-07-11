«Эффектная»: Эвелина Бледанс засветила роскошную грудь в купальнике с фигурными разрезами

Актриса в свои 52 смело щеголяет в откровенных нарядах.

Артистка Эвелина Бледанс опубликовала на своей странице в Instagram кадры в умопомрачительном наряде для пляжа. Однако блеснуть формами знаменитости предстояло на загородном участке.

Судя по восхищенным поклонникам, не так важно, где Эвелина надевает купальник, гораздо важнее ее упругие бедра и «сочная» грудь. Несмотря на то, что телеведущая давно уже не юная девочка, она все еще является настоящим секс-символом.

«Настроение — лето. Поливать друг друга из шланга сейчас в Москве — самое приятное развлечение», — отметила Бледанс в своем микроблоге.

Собственно этим Эвелина и занялась. Бледанс облачилась в купальник шоколадного цвета и насладилась брызгами. Поклонники артистки в свою очередь наблюдали за прекрасными позами телеведущей и ее изящной фигурой:

«Эля прекрасна в разных ракурсах. Жги. Точнее охлаждай, короче зажигай», «Вам надо сниматься только в дорогих рекламах, очень эффектная», «Красивая на всех фото», «Ножки огонь», «Эвелина, какая вы молодец! Такая позитивная, смотрю на ваши фото и настроение поднимается».

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