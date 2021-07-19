«Любовь»: Ургант показал естественную красоту своей жены

Шоумен Иван Ургант счастлив в браке с Натальей Кикнадзе на протяжении многих лет. Пара была знакома еще с детства: оба учились в одной гимназии. Но любовь возникла не сразу. И Иван, и Наталья успели создать свои семьи, а позже встретились вновь.

В браке у них родились две девочки — Нина и Валерия. В своем Instagram телеведущий поделился снимком жены, которая позировала на морском судне. Снимок сопроводил эмодзи «Любовь».

«Какая красивая! Естественная, без фильтров, редкость в наше время! Прекрасная Наташа! Стильная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Ургант родился в семье потомственных актеров. Его отец Андрей Ургант и мать Валерия Киселева снялись в ряде фильмов. Блистала в кадре и бабушка, Нина Ургант.

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