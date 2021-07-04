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Улетела к другу в Ереван: Ксению Бородину подозревают в романе с ресторатором

Эрик Авагян – известный в Армении бизнесмен.

Улетела к другу в Ереван: Ксению Бородину подозревают в романе с ресторатором
Ксения Бородина. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина, по слухам, закрутила роман с известным армянским ресторатором Эриком Авагяном, которого многие знают, как «Гриша Эрик». Об этом в последние дни активно пишут различные телеграм-каналы. Якобы в столицу Армении Ереван, где звезда проекта «Дом-2» сейчас находится, она полетела именно к нему.

Поклонники стали замечать, что в сторис Instagram «Гриша Эрик» и Ксения Бородина размещают записи из одних мест. Кроме того, Авагяна и Бородину, опять же по слухам, видели в одном из ночных клубов вместе. Они якобы не стеснялись проявлять свои чувства друг к другу на публике.

Напомним, что Ксения Бородина рассталась со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Он уже больше месяца живет отдельно от жены.

Сама Бородина при этом о причинах разрыва пока не распространяется. Она не раз отмечала, что сможет прокормить свою семью сама. Без помощи мужчин. В их поддержке светская львица не нуждается.

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