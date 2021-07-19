«Ты исполняешь мечты»: Тодоренко в майке без лифчика эмоционально прильнула к мужу

Телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов уже несколько лет счастливы в барке. Пара воспитывает сына Майкла и радует своих фанатов яркими семейными кадрами. На этот раз артист решил исполнить давнюю мечту телезвезды. Оказывается, Регина никогда не была в Нью-Йорке. Влад, зная об этом, купил жене долгожданные билеты. Тодоренко настолько расчувствовалась, что эмоционально прильнула к мужу прямо в здании аэропорта.

«Мой родной, мой глубокий, мой сильный мужчина. Я счастлива, что встретила тебя. Ты исполняешь мои мечты, наполняешь мою жизнь самыми редкими яркими красками», — написала Тодоренко.

Также телеведущая добавила, что любит мужа всем сердцем, а всем девушкам желает исполнения желаний.

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