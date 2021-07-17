«Если бы я не рискнула»: Регина Тодоренко призналась, как стала счастливой

В одной из последних публикаций личного профиля Instagram телеведущей Регины Тодоренко появились подробности роскошного отдыха знаменитости в окружении мужа и сына. Ведущая программы «Орел и решка» ответила, как пришла к такой жизни.

По словам Регины, нельзя постоянно жалеть себя и оставаться в зоне комфорта. Тодоренко уверена, что свадьба в Италии с завидным женихом, дорогие подарки и собственная квартира в Москве достаются только тому, кто рискует. Сама телеведущая всегда действовала по этому совету. Переезд в незнакомый мегаполис, а затем участие в экстремальной программе «Орел и решка» тому доказательство.

«Очень страшно порой отказаться от стабильности, но если бы девять лет назад я не рискнула всем, что у меня было. Если бы не отказалась от уже сложившейся карьеры и в корне не поменяла бы направление, то, наверняка, не была бы сейчас той Региной, которую вы знаете. Вряд ли бы путешествовала по миру, вряд ли могла бы себе позволить купить квартиру, вряд ли сыграла свадьбу в Италии, вряд ли летала бы бизнес-классом», — подчеркнула Регина.

Тодоренко рассказала, что гарантий на успех не было. Но она все равно попробовала вкусить новую жизнь, а затем стала счастливой:

«В какой-то момент жизни я пошла по зову сердца, мне было страшно, я была одна в большом городе без родных и близких мне людей, снимая однокомнатную квартиру, еще и умудрялась сдавать диван другу. И вдруг набралась решимости и просто прыгнула в бездну неизвестности».

Поклонники поблагодарили Регину за поддержку и личный совет:

«Спасибо за эти слова. Они были очень нужны именно сейчас», «Как точно сказала. Чтобы позволить себе быть счастливым — надо выйти из зоны комфорта!».

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