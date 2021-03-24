«Это наша первая совместная работа»: Саша Жулина исполнила песню Лизы Песковой

Дочь фигуристки Татьяны Навки — Александра Жулина — опубликовала в своем профиле песню «Папа» в своем исполнении. Примечательно, что слова для сингла написала дочь Дмитрия Пескова — Лиза.

Наследница фигуриста Александра Жулина профессионально занимается вокалом. И недавно девушка выпустила личную песню. По словам самой Саши, композиция не должна была выходить за пределы узкого круга людей. Однако позже Жулина передумала и разместила трек в Сети.

«Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас», — рассказала о своей работе Александра.

Отметим, что знаменитость поблагодарила свою сводную сестру Лизу за помощь в создании песни. Дочь Дмитрия Пескова стала автором слов музыкальной композиции.

«Хочу поблагодарить свою сестру, которая является автором прекрасных слов, посвященных своему папе, а я, в свою очередь, была безумно рада поучаствовать в творческом процессе и стать исполнителем данной песни! Это наша первая с Лизой совместная работа», — заявила Жулина.

Надо сказать, что многие поклонники девушки остались довольны такой коллаборацией:

«Молодцы девочки! Очень здорово!», «Безумная работа», «Очень круто!»

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