«Сама приняла решение»: помощница МакSим объяснила, почему заболевшая певица вышла петь

В одной из последних публикаций личного микроблога менеджера исполнительницы МакSим — Маргариты Соколовой — появился ответ на вопрос, почему знаменитость не отменила роковой концерт в столице Татарстана.

Помощница МакSим заявила, что в первую очередь Марина не хотела дополнительных слухов о своем здоровье. Напомним, артистка сознавалась в проблемах с алкоголем.

Позже выяснилось, что МакSим поборола зависимость и вновь стала радовать поклонников живым исполнением. Поэтому Абросимова просто не могла подвести своих слушателей.

«По выступлению в Казани она сама приняла решение. И температура у нее поднялась к вечеру. Она понимала, что все знали о ее прилете, и если она не выйдет на сцену, то многие из вас подняли бы такую бучу и столько всего бы написали «хорошего», ну, конечно, не только это беспокоило ее, а то, что ее многие ждали с нетерпением и хотели встретиться», — ответила поклонникам певицы ее менеджер.

Напомним, МакSим была госпитализирована с 40% поражения легких 15 июня.

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