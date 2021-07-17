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«Пока все так же»: пиар-директор МакSим поделилась последними новостями о певице

Звезда второй месяц балансирует на грани жизни и смерти.

«Пока все так же»: пиар-директор МакSим поделилась последними новостями о певице
Певица МакSим. Фото: Globallookpress.com

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поделилась последними новостями о звездной певице, которая по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии в больнице.

Певица МакSим
Певица МакSим. Фото: Globallookpress.com

«Пока все так же. Никаких значительных изменений в ее состоянии нет».

Яна Богушевская

Напомним, что певица МакSим почувствовала себя плохо вскоре после праздника – Дня России. Она выступала перед огромной аудиторией в родной Казани. В последнем посту в Instagram исполнительница отмечала, что ей нездоровится. Вскоре в СМИ пошли новости, что звезда госпитализирована.

Через несколько дней Марине Максимовой стало хуже. Ее подключили к ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы. В нем она пребывает уже порядка трех недель. Врачи пока не дают каких-то прогнозов, когда звезда выйдет из искусственной комы. Тысячи фанатов по всей стране в эти дни переживают за яркую исполнительницу, которая подарила им не один прекрасный хит.

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