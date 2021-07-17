«Как с цепи сорвались»: муж Бородиной на фоне развода пожаловался на повышенное внимание поклонниц

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина решила развестись со вторым мужем, 40-летним бизнесменом Курбаном Омаровым. Что именно стало причиной разрыва пары, неизвестно, но спустя шесть лет брака муж и жена больше не хотят быть вместе и ждут бракоразводного процесса.

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А пока оба отдыхают и набираются новых впечатлений, Ксения – в Бодруме, а Курбан – в Сочи. Мужчина стал более активно вести микроблог, начал внимать влоги для YouTube, а также активнее общаться с подписчиками. И накануне отметил небывалый всплеск интереса к себе со стороны женской половины подписчиков.

Омаров решил показать, что ему пишут поклонницы. И оказалось, что многие девушки и женщины без ума от мужа Бородиной и готовы составить ему пару. Мужчине это польстило, и он высказался по этому поводу.

«Кто бы что ни говорил, а не уважать человека, которого боится все женское население России, невозможно. Пока я был несвободен, у меня таких сообщений, может быть, было максимум пять в неделю. Сейчас реально пишут и пишут, как с цепи сорвались!», — рассказал Омаров.

В комментариях под публикациями, к слову, очень много слов поддержки. Некоторые поклонники признаются, что раньше были иного мнения об Омарове, но после его влогов изменили отношение. Как и раньше, есть подписчики, которые просят Курбана помириться с Ксений, а также те, кто убеждает его этого не делать.

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