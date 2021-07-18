«Такой хорошенький»: Саша Бортич похвасталась своим малышом на прогулке

Актриса положила ребенка на живот и качалась на качелях.

Исполнительница главной роли в фильме «Я худею» — Александра Бортич — разместила на личной странице в Instagram снимки со своим годовалым сыном Сашей.

Актриса запечатлелась на прогулке. Бортич отдыхала на детской площадке. Знаменитость забралась на широкую качель-паутину. Александра положила своего малыша к себе на живот. Мальчик широко улыбался и разглядывал любимую мамочку.

«Разве я могу такие снимки утаить и лишить вас улыбок? Простите, но нет!», — заявила Бортич.

Поклонники охотно согласились со словами кумира. Они действительно посчитали кадры слишком милыми. Александра и ее маленький Саша не только обнимались, но и смотрели друг другу в глаза, а также общались на своем языке любви. К слову, сын Бортич был одет в белоснежный костюмчик с шортами и коротким рукавом. Яркий принт с жирафами украшал наряд малыша. Также на светловолосом ангелочке были сандалии болотного оттенка.

«Какой большой уже, любуюсь! Дети наших детей! Сердце тает», «Настроение сразу поднялось», «Сладкий малыш», «Такой хорошенький», «Богатырь растет», «Красивое семейство», «Какой смешной», — умилялись поклонники Бортич в комментариях под фото.

Напомним, актриса родила сына от предпринимателя Евгения Савельева.

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