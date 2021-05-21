«Мамуля и водопад. Скучаю»: Александра Бортич показала свою моложавую родительницу

Актриса Александра Бортич в Instagram поделилась снимком со своей моложавой мамой, которая больше похожа на ее сестру. Судя по всему, кадр был сделан во время отдыха с родительницей на фоне водопада.

«Мамуля и водопад. Скучаю», — подписала снимок актриса. «Мамуля больше на вашу сестру похожа», «Вы очень красивые с вашей мамой», «Словно старшая сестра, а не мама», «Какое волшебное место. И вы с мамой потрясающе выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что родители Александры Бортич развелись много лет назад. Известно, что ее мама в 2004 году вышла замуж во второй раз.

У самой Александры Бортич также уже есть за плечами неудачный брак. Она была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым. В 2018 году пара распалась. В июне прошлого года Александра Бортич родила сына Сашу от предпринимателя Евгения Савельева. Его отец Валерий Савельев известный на Среднем Урале олигарх.

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