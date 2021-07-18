«Реальные проблемы»: Пенкин высказался в адрес коллег по цеху, которые жаловались на кризис

Пандемия коронавируса ударила по карману многим российским звездам. По крайней мере, так утверждали ранее Филипп Киркоров, Анита Цой, Иосиф Пригожин и многие другие. Сергей Пенкин оказался в числе тех, кто старался держаться на плаву, прибегая к дополнительным источникам дохода.

«У меня есть вторая квартира в хорошем районе, которую во время пандемии я просто сдавал, получая неплохие деньги. Жил скромно. Но ничего: в своем загородном доме я писал песни, ходил в лес, встречал гостей… Страха не было, только оптимистичный настрой. И у тех, кто жаловался на жизнь, я думаю, на самом деле все было в порядке. Когда у человека реальные проблемы, он не будет о них говорить во всеуслышание», — цитирует Пенкина «Комсомольская правда».

Добавим, что в эти дни артист находится на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Перед концертом он успел заглянуть в казино и даже выиграть немного денег. Правда, сумму не озвучил, но отметил, что заплатить за ужин хватило.

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