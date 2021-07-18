«Правое легкое перестает работать»: директор МакSим выступила с заявлением

Певица МакSим продолжает бороться с тяжелейшей болезнью. Она находится в больнице в состоянии искусственной комы. Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «по данным рентгена, правое легкое у артистки перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ. Проблемы с работой легких сказались и на сердце».

После этой информации директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram выступила с обращением.

«Даже родственники и мы не обладаем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними. До понедельника никакой точной информации не будет! Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказывается вся необходимая помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии», — написала Соколова.

Напомним, что певица МакSим почувствовала себя плохо вскоре после праздника – Дня России. Она выступала перед огромной аудиторией в родной Казани. Вскоре в СМИ пошли новости, что звезда госпитализирована.

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