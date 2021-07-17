«ЗОЖ? Не, не слышали»: Алсу питается фастфудом и не боится поправиться

Исполнительница Алсу разместила в личном микроблоге кадры, на которых запечатлелась с множеством еды популярного ресторана быстрого питания. Знаменитость отметила, что иногда позволяет себе вдоволь насладиться вредными продуктами.

Певица удивила своих поклонников, показав обеденный стол. Он весь был заполонен бургерами, картофелем фри и колой. Алсу призналась, что все это приготовила для себя любимой. Некоторые фанаты просто не поверили исполнительнице. Поскольку Алсу обладает почти идеальной фигурой. Стройная брюнетка давно славится своей неугасающей красотой. Фолловеры поразились, как певице удается есть все эти вредности и оставаться худой.

«ЗОЖ? Не, не слышали. Как говорит моя мама — все, что требует организм, — полезно (в меру, конечно)», — подчеркнула Алсу.

«Мама знает, мама правильно говорит», «Никогда не поверила бы, что вы это едите», «Пока хочется, кушай все с удовольствием!», «Все полезно, что в рот полезло», «Алсу, вы просто прелесть!», «Ты классная, тебе можно», «Если даже много, вы все равно красотка», «Иногда можно себя и любимых побаловать», — написали поклонники Алсу в комментариях под фото.

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