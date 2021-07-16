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«Уговорила его на селфи»: сын Марины Зудиной прильнул к ней с нежным поцелуем

Актриса вместе с наследником Павлом Табаковым находится в Нижнем Новгороде.

«Уговорила его на селфи»: сын Марины Зудиной прильнул к ней с нежным поцелуем
Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Звезда театра и кино Марина Зудина в браке с прославленным актером и режиссером Олегом Табаковым родила двоих детей. Дочка Зудиной, 15-летняя Мария, живет вместе с мамой, а сын Павел, которому на днях исполнится 26 лет, уже давно самостоятельный молодой человек.

Марина Зудина в силу занятости нечасто видится с наследником, а потому рада любой возможности оказаться рядом с ним.

В эти дни звездные мама и сын находятся в Нижнем Новгороде по работе. Встретившись с Павлом, Марина Зудина попросила его о совместном фото на память, которым и поделилась с подписчиками микроблога.

«В Нижнем Новгороде открывается «Горький-fest»! Люблю этот прекрасный волжский город! Сын в жюри, и я счастлива, что есть возможность побыть вместе и даже уговорила его на селфи», — поделилась звезда в микроблоге.

Марина Зудина разместила два кадра. На первом из них Павел нежно целует маму в висок, на втором они, счастливо улыбаясь, смотрят в кадр.

Самым первым на публикацию актрисы отреагировал шоумен Максим Галкин.

«Классные фото!» — написал муж Аллы Пугачевой.

«Спасибо, Максим!» — поблагодарила его Марина Зудина.

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