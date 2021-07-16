«Будто время утекает»: экс-участница «Дома-2» Наталья Варвина подразнила пышной грудью в лимонном бикини

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина обожает путешествия. На своей страничке в Instаgram блондинка часто делится снимками, которые делает во время поездок вместе с мужем, экс-генеральным продюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским.

Миниатюрная Наталья предстала в лимонном бикини, который красиво оттеняет ее слегка позолоченную солнышком кожу. Образ Варвина дополнила шляпкой-канотье, и он получился немного загадочным и даже романтичным, но при этом не лишенным чувственности и сексуальности.

Под снимком Наташа Варвина рассказала о своем отношении к загару.

«Я люблю загар, но лежать под солнцем очень скучно, кажется, будто время утекает. Поэтому отношу себя к золотой середине: полчасика в день и хватит. И загар есть, и без ожогов! А еще, обязательно использую средства для защиты кожи, в особенности кожи лица, чтобы защититься от ультрафиолета!» — поделилась экс-участница «Дома-2».

Подписчики сделали комплименты своей любимице, признавшись, что обожают наблюдать за ее жизнью в Instagram.

«Красивая Наташенька», «Моя Наташенька, как я хочу узнать, что ты счастлива!», «В таком прекрасном месте загар естественно прильнет и поцелует, не нужно заморачиваться и специально лежать», «Никогда этого не делала и не понимала, зачем? Он и в тени супер ляжет», — высказались в Сети.

Смотрите также: