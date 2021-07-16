«Это непередаваемое удовольствие»: Татьяна Навка посвятила проникновенные строки Григорию Лепсу

Прославленная фигуристка обратилась к известному музыканту в день его рождения.

Шестнадцатого июля отмечает свой день рождения известный музыкант Григорий Лепс, вокалисту исполнилось пятьдесят девять лет.

Певец уже успел выслушать слова поздравления от своей семьи и близких друзей. Проникновенные строки Григорию Лепсу посвятила и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка опубликовала обширный пост в микроблоге, в котором призналась, что является поклонницей таланта именинника сегодняшнего дня.

«Твой голос, харизму, песни знают, любят и поют в самое душевное время! Пусть творческие планы сбываются, жизнь только радует, родные и близкие любят, ценят и дорожат!» — пожелала Татьяна Навка Григорию Лепсу.

Она поблагодарила музыканта за верную дружбу и сотрудничество в профессии.

«Это непередаваемое удовольствие кататься на льду под твой невероятный, неповторимый голос! Спасибо тебе за твой талант, за те эмоции, которые ты даришь, за удовольствие с тобой работать!» — добавила Татьяна Навка.

Подписчики фигуристки тоже поспешили поздравить именинника, пожелав ему здоровья и долголетия.

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