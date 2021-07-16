«Ты счастливый, как никто!»: не выступивший на «Славянском базаре» Басков поздравил Лепса

Как отметил «золотой голос России», его коллега – невероятный человек и музыкант.

Певец Николай Басков в Instagram поздравил своего давнего друга музыканта Григория Лепса, которому исполнилось 59 лет.

«Дорогой мой друг Григорий Лепс! Невероятный человек и музыкант! От всего сердца присоединяюсь к многочисленным поздравлениям огромной армии фанатов, в которую вхожу и я. Живи, люби, твори долгие годы! Ты счастливый, как никто!»

Николай Басков

«С днем рождения, Григория. Желаем ему здоровья, мира и добра. Всего самого наилучшего», «Желаем Григорию долгих лет жизни. Он поистине легендарный исполнитель», «Николай, как себя чувствуете?» — стали спрашивать обеспокоенные фанаты Николая Баскова.

Напомним, что у музыканта, который приехал в белорусский Витебск на «Славянский базар», неожиданно поднялась температура. Из-за этого он был вынужден отменить свое выступление. В каком сейчас состоянии находится «Золотой голос России» остается только гадать.

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