«Спасибо, любимый!»: невестка Валерии похвасталась роскошным букетом, подаренным мужем

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин уже почти год счастлив в браке со своей избранницей Лианой. В конце августа пара отметит первую годовщину со дня своей свадьбы. До того, как официально оформить отношения, Арсений и Лиана жили вместе.

Как недавно признавалась девушка в микроблоге, для нее это было обязательным условием. Совместная жизнь до брака — отличная проверка чувств на прочность.

То, что Лиана и Арсений любят друг друга и испытывают потребность в романтике, очевидно для тех, кто подписан на микроблоги молодых родителей. Супруги не только трогательно относятся к своей полугодовалой дочери Селин, но и не забывают баловать друг друга. Так, некоторое время назад Лиана и Арсений устраивали себе романтические каникулы, на три дня улетев без дочери в Абу-Даби.

Арсений Шульгин старается баловать свою красавицу-жену, молодой человек делает Лиане подарки, а та дает понять, что очень благодарна за такое отношение к себе.

В сторис микроблога Лиана Шульгина похвасталась недавним сюрпризом мужа — роскошным букетом цветов. В кадре молодая мама предстала с охапкой роз, гладиолусов и эустом.

«Спасибо, любимый! Люблю», — подписала снимок Лиана Шульгина.

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