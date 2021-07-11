«Моя зайка»: Арсений Шульгин впервые показал лицо маленькой дочери Селин

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин не так давно рассказывал фанатам, что пока они с супругой Лианой не готовы показать им личико дочери Селин. Молодой отец давал понять, что это, скорее всего, произойдет спонтанно и тогда, когда они с Лианой поймут, что уже пора.

Похоже, этот день настал. В сторис Instagram Арсений Шульгин показал милое видео с участием дочери Селин. Малышка одета в подгузнике, лежит на животике, а мама с папой пытаются научить ее ползать.

«Давай к маме ручке, ползи. Вот крепкие ручки. В планку почти встали», — приговаривает мама Селин Лиана Шульгина.

Арсений, судя по всему, снимает на камеру происходящее.

«Моя зайка», — говорил дочери папа и нежно гладит ее по голове, спинке и ножкам.

Почти все время Арсений снимает дочь спиной, показывая ее вполоборота. Но в какой-то момент Селин поворачивает голову на папин голос, и в кадре становится отчетливо видно ее хорошенькое личико. Малышка похожа на обоих своих родителей.

Напомним, первого июля звездная семья отмечала важную дату – Селин исполнилось полгода.

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