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Красивая жизнь: Джанабаева и Меладзе показали свой роскошный особняк и его интерьеры

Звездная пара стала вести себя более открыто.

Красивая жизнь: Джанабаева и Меладзе показали свой роскошный особняк и его интерьеры
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и известный вокалист Валерий Меладзе не так давно в третий раз стали родителями. С появлением на свет маленькой дочери Агаты звездная пара стала вести себя более открыто.

Альбина и Валерий завели в Instagram постоянную рубрику, в которой делятся видео, в ироничной форме рассказывающими о буднях молодых родителей.

Звезды снимают ролики в интерьерах своего подмосковного особняка, так что попутно поклонники могут еще и заглянуть в жилище знаменитостей.

Так, на этот раз Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, поделились забавным роликом, показав в нем гостиную и кухню своего дома. Интерьер выдержан в сдержанных тонах, свидетельствует о наличии чувства стиля и вкуса у своих хозяев.

В кадр также попала часть особняка снаружи и очень красивый и ухоженный участок — с газоном, хвойниками.

Засветила пара в кадре одну из своих машин — это внедорожник марки «Мерседес».

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