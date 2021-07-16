Муж — с гитарой, а жена — с дрелью: Джанабаева и Меладзе поделились своими «семейными буднями»

Пара на какое-то время поменялась местами в домашних заботах.

Певица Альбина Джанабаева в Instagram разместила забавное видео, на котором они вместе с мужем музыкантом Валерием Меладзе на какое-то время поменялись местам в домашних заботах.

К примеру, исполнительница взяла в руки дрель, стала сама стричь траву у особняка и даже чинить автомобиль. Валерию Меладзе со своей стороны пришлось мыть посуду и готовить ужин.

«Заметки от родаков. Девочки, профессионально обучаю игре «камень, ножницы, бумага». Альбина Джанабаева

«Талантливые люди действительно во всем талантливы. Приятно на них смотреть. Обожаю обоих», «Молодцы, так и надо. Договариваться, а не обижаться», «Дорогая, Альбина. Вы просто прекрасный человек с чувством юмора», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что недавно Альбина Джанабаева подарила дочь Агату Валерию Меладзе. Это уже третий совместный ребенок у пары. У них подрастают два сына. Также у певца есть три дочери от первой жены Ирины Меладзе.

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