Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович

76-летний режиссер, продюсер и сценарист скончался в больнице от последствий коронавируса.

Во вторник вечером, тринадцатого июля, в Московской больнице имени Бахрушевых умер Александр Стефанович, режиссер, автор романов, актер, сценарист и бывший муж Аллы Пугачевой.

В клинику Александр Стефанович был помещен в начале июля, на тот момент у него уже было зафиксировано сильное поражение легких.

У продюсера и режиссера был обнаружен коронавирус. Заболел Александр Борисович еще в конце июня, но к врачам сразу не обратился. Надеялся, что сможет вылечиться сам.

больше по теме Не приглашенный на юбилей Пугачевой бывший муж Стефанович обратился к певице Александр Стефанович поздравил Примадонну с днем рождения и пожелал ей счастья в личной жизни.

Но в какой-то момент его состояние резко ухудшилась. Скорая помощь доставила Стефановича в клинику в Сокольниках, которая была перепрофилирована для помощи инфицированным коронавирусом.

Факт смерти бывшего мужа Аллы Пугачевой подтвердил сайту spb.kp.ru анонимный источник.

«Да, действительно умер», — цитирует издание своего собеседника.

Напомним, Александр Стефанович был вторым мужем Аллы Пугачевой, их брак продлился три года. Супруг помогал певице раскручиваться, а позже снял об этом фильм.

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