«Оттолкнула его и выбралась»: Куриленко рассказала о домогательствах Вайнштейна

Будучи сильной женщиной актриса не беспокоилась о произошедшем между ней и продюсером.

Украинская актриса Ольга Куриленко получила множество ролей в голливудских фильмах. Она снималась в американских картинах «Хитмэн», «Макс Пэйн», «Квант милосердия», «Центурион», «Семь психопатов», «Обливион» и даже в «Черной вдове» от Marvel получила роль. С таким послужным списком звезда не могла пройти мимо скандально известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, который был осужден за сексуальные домогательства к многочисленным актрисам. И не прошла. В новом интервью 41-летняя женщина рассказала, какой неприятный опыт общения с Вайнштейном у нее имеется.

«Он пытался что-то сделать, но я была осторожна. Я сказала ему «нет», после чего он попытался обнять меня, но я оттолкнула его и выбралась оттуда. Впоследствии меня это не беспокоило, потому что я очень сильный человек. И, может быть, я привыкла к мужчинам, которые пытаются добиться меня. Это было не в первый раз», — цитирует артистку издание Hello!.

Ольга отметила, что ей было все равно, если бы из-за отказа «подыграть» Вайнштейну она бы лишилась возможности работать с ним. По словам актрисы, у нее было множество предложений в кино и ссора с одним продюсером не сломила бы ее карьеру.

Куриленко добавила, что никогда не говорила об этом инциденте, потому что не считала себя жертвой. Тем временем, чтобы заставить Вайнштейна ответить за свои поступки, о его домогательствах заявляли такие именитые звезды, как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

Напомним, в 2020-м продюсера посадили в тюрьму на 23 года, хотя ему уже под 70 лет.

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