«Императору Голливуда» Харви Вайнштейну дали 23 года тюрьмы

Скандальному кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого сразу несколько актрис обвинили в сексуальных домогательствах, 11 марта дали реальный срок. Суд Нью-Йорка дал 23 года тюрьмы, что для 67-летнего мужчины означает практически пожизненное заключение.

«Он будет официально зарегистрирован как сексуальный преступник. Это кульминация потрясающего падения человека, который был одной из самых влиятельных фигур в Голливуде», — передает издание Variety.

Перед вынесением приговора Вайнштейн обратился к переполненному залу суда и заявил, что он глубоко раскаивается. Затем он произнес бессвязную речь, и мало кто понял, что хотел сказать подсудимый.

«Я совершенно сбит с толку, — сказал он. — Я думаю, что мужчины смущены всем этим… Тем, что чувства тысяч мужчин и женщин теряют должный процесс. Я беспокоюсь об этой стране. Это неподходящая атмосфера для Соединенных Штатов Америки».

Также Вайнштейн отметил, что у него «серьезные дружеские отношения» с двумя основными обвинителями по делу — Мириам Хейли и Джессикой Манн. После их выступления продюсер извинился перед обеими женщинами.

Добавим, что подсудимого доставили на процесс в инвалидной коляске. Прокуроры требовали для него срока в 29 лет, адвокаты просили дать всего пять в связи со слабым здоровьем мужчины.