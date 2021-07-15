«Богини не носят купальники»: Светлана Ходченкова взбудоражила горячим снимком с Мальдив

Звезда театра и кино Светлана Ходченкова — одна из востребованных российских знаменитостей. В фильмографии 38-летней актрисы несколько десятков ролей, и практически каждая ее работа становится заметным событием.

После напряженных трудовых будней, разумеется, Светлане Ходченковой положен эффективный отдых. Чем она сейчас и занимается. В эти дни красавица находится в роскошном месте. Отмечать в микроблоге геотеги не в привычках Ходченковой, но судя по пейзажам, на фоне которых звезда позирует в последние дни, она находится на Мальдивах. К слову, на экзотических островах в этом году успели отметиться многие российские селебрити.

Оказавшись на берегу океана, Светлана Ходченкова немедленно начала демонстрировать свою идеальную фигуру. Скрывать актрисе от поклонников абсолютно нечего, она настолько хрупка и субтильна, что у нее нет никаких изъянов.

На этот раз Ходченкова поделилась в Instagram фото в бикини оттенка крапивы, сделав акцент на своей груди весьма скромного размера. Поклонники пришли в восторг от дивы, позирующей на фоне роскошной природы Мальдив и бунгало, уходящих в океан.

«Божественно красива!», «Идеальная», «Морская богиня», «Бейба продолжает бомбить! Бомба», «Они не маленькие, а классные!», «На эту девушку можно смотреть вечно!», «Прекрасная, но не Афродита — богини не носят купальники!», «Нереальная красотка», — высказываются в Сети.

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