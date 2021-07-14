«Это ниточки или лиф?»: Ходченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести

Светлана Ходченкова снялась в десятках кинокартин. Она отметилась в фильме «Любовь в большом городе», а также в картинах «Мамы» и «8 первых свиданий». Блондинка обладает эффектной фигурой, поэтому ей часто достаются роли роковых красоток. К слову, в обычной жизни девушка всегда одевается с иголочки. Она следит за своей фигурой и занимается танцами на пилоне. Зачастую актриса хвастается растяжкой и грацией.

А этим летом Светлана улетела отдыхать вслед за Ксенией Собчак, Региной Тодоренко и Верой Брежневой. Однако название своего курорта она оставила в секрете. Теперь девушка публикует пикантные фото, на которых то загорает, то позирует в душе. На этот раз актриса предстала в купальнике, купаясь в бассейне. Ходченкова обнажила рельефную спину. Она сексуально окунулась в бассейн.

Девушка засветила изящные формы. Поклонники признались, что кадры их заворожили. «Светлана, вы прекрасны!», «Не могу!!! Просто влюблена», «Это ниточки или лиф?», «Как это красиво! Вся в каплях воды», «Очень привлекательная», «Света, вы эталон женственности», «Сногсшибательны! Какая фигура!», «Красотка! Горячая! Респект!», «Вы сумасшедший мотиватор! С вашей занятостью и такое тело», — прокомментировали кадры подписчики.

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