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«Это ниточки или лиф?»: Ходченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести

Актриса проводит жаркие летние дни на курорте. Она поделилась откровенным кадрами, взбудоражив фанатов.

«Это ниточки или лиф?»: Ходченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести
Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Светлана Ходченкова снялась в десятках кинокартин. Она отметилась в фильме «Любовь в большом городе», а также в картинах «Мамы» и «8 первых свиданий». Блондинка обладает эффектной фигурой, поэтому ей часто достаются роли роковых красоток. К слову, в обычной жизни девушка всегда одевается с иголочки. Она следит за своей фигурой и занимается танцами на пилоне. Зачастую актриса хвастается растяжкой и грацией.

А этим летом Светлана улетела отдыхать вслед за Ксенией Собчак, Региной Тодоренко и Верой Брежневой. Однако название своего курорта она оставила в секрете. Теперь девушка публикует пикантные фото, на которых то загорает, то позирует в душе. На этот раз актриса предстала в купальнике, купаясь в бассейне. Ходченкова обнажила рельефную спину. Она сексуально окунулась в бассейн.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Девушка засветила изящные формы. Поклонники признались, что кадры их заворожили. «Светлана, вы прекрасны!»,  «Не могу!!! Просто влюблена», «Это ниточки или лиф?», «Как это красиво! Вся в каплях воды», «Очень привлекательная», «Света, вы эталон женственности», «Сногсшибательны! Какая фигура!», «Красотка! Горячая! Респект!», «Вы сумасшедший мотиватор! С вашей занятостью и такое тело», — прокомментировали кадры подписчики.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

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