Прославляя женщин: Меган Маркл запустит семейный мультсериал на Netflix

Это будет первая работа жены принца Гарри с анимацией.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл продолжает реализовывать свой контракт со студией Netflix. 14 июля стало известно, что она запустит проект семейного мультсериала под названием Pearl («Жемчужина», хотя здесь, скорее, имеется в виду имя главной героини Перл).

Это будет история о приключениях 12-летней девочки, которая регулярно вдохновляется образами различных влиятельных женщин. С одной стороны, дети получат новый веселый мультик, с другой, узнают больше о великих дамах, менявших историю.

«Как и многие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы, — цитирует 39-летнюю Маркл издание Deadline. — Я очень рад, что Archewell Productions в сотрудничестве с мощной платформой Netflix представят вам этот новый мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины на протяжении всей истории».

Меган выступит исполнительным продюсером проекта. Добавим, что это будет первый мультсериал для ее с принцем Гарри компании Archewell Productions.

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