«Довольная жизнью домохозяйка»: Александр Васильев обвинил Елену Проклову в полном отсутствии стиля

Историк моды заявил, что актриса своими образами часто напоминает других кинодив, а надо быть собой.

Историк моды, декоратор, автор множества книг, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев раскритиковал манеру одеваться актрисы Елены Прокловой. Он заявил, что главную проблему звезды видит в категорическом нежелании принимать свой возраст, играть в кино и театре соответствующих героинь.

Кроме того, Александр Васильев отметил, что наряды Елены Прокловой не имеют никакого отношения к моде. А у самой актрисы напрочь отсутствует чувство стиля.

«Леночка одета тут, как довольная жизнью домохозяйка, — оценил наряд Прокловой с клетчатым верхом и цветастым низом Васильев. — Я считаю, что большая проблема Лены заключается в том, что она при множестве тех блистательных образов, которые она создала в кино и театре, она так и не нашла свой собственный стиль».

Мэтр уточнил, что Елена Проклова каждый раз одевается так, что напоминает звездных дам прошлых лет — то Софью Пилявскую, то Людмилу Гурченко, то Ольгу Воронец.

«А это неправильно. Она должна одеваться как Проклова. Но собственного стиля я у нее не вижу», — отметил Александр Васильев в беседе с изданием «7 дней».

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