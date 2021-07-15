«Источала сексуальную энергию»: Александр Васильев заявил, что верит откровениям Елены Прокловой

Историк моды объяснил насилие над актрисой ее красотой и популярностью у мужчин.

Историк моды, писатель и ведущий популярной программы Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев дал свою оценку признаниям Елены Прокловой. Некоторое время назад актриса рассказала о домогательствах со стороны известных мужчин к ней, тогда юной девушке.

«Я, скорее, склонен верить, что такое могло быть, — отметил Александр Васильев. — Леночка сводила с ума многих мужчин. Она была одной из самых красивых актрис Советского Союза, заветной мечтой миллионов».

Историк моды напомнил, что фраза из фильма «Мимино» «Ларису Ивановну хочу» стала крылатой еще и потому, что прочно ассоциировалась с красавицей Еленой Прокловой, сыгравшей в этой культовой картине стюардессу.

«Известные мужчины боготворили ее, потому что она была воплощением женственности и привлекательности. Она всегда источала сексуальную энергию», — цитирует Александра Васильева издание «7 дней».

Главную же проблему Елены Прокловой историк моды видит в том, что та в свои годы не хочет расставаться с образом роковой красавицы.

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