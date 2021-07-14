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«Не стало нашего друга»: Яна Рудковская сообщила о смерти домашнего питомца Панчика

Продюсер дала понять, что очень расстроена печальным событием.

«Не стало нашего друга»: Яна Рудковская сообщила о смерти домашнего питомца Панчика
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Яна Рудковская поделилась печальной новостью со своей аудиторией в Instagram. Светская львица сообщила, что не стало собачки Панчика, которого обожала вся ее семья.

«Сегодня не стало нашего друга Панчика! Приступ панкреатита! Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало! Поджелудочная железа — слабое место у этой породы. Вот только вчера он носился и играл с детьми…» — сокрушается Яна Рудковская.

Продюсер рассказала, каким невероятно добрым псом был Панчик, которого знаменитости считали членом своей семьи. Рудковская дала понять, что с уходом питомца их дом словно опустел.

«Он был добрым, очень любил всю семью, караулил маму под дверями ее комнаты, ждал приезда Андрея и Коли, каждый день сопровождал Арсюшу на прогулке! Занимался спортом вместе с Саней, ходил на его тренировки! Был членом семьи», — добавила Яна Рудковская.

Публикацию она сопроводила видео, на котором запечатлено, как маленький Арсений играет с пушистым Панчиком. Пес понимал, что перед ним малыш, и вел себя соответствующе. Яна Рудковская призналась, что находится в полной растерянности. Она пока не понимает, стоит ли опять заводить детям собаку.

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