«Шопинг на десять тысяч евро»: 20-летняя дочь Маши Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако

Младшая дочь Маши Распутиной — 20-летняя Мария Захарова — студентка МГИМО. Она учится на факультете журналистики и в будущем планирует связать свою жизнь с этой профессией.

Личную жизнь девушка тоже уже практически устроила. С миллионером по имени Сергей ее познакомил Петр Листерман — известный сводник страны. Мария сама обратилась к нему за помощью. Избранник живет в Монако, молодые люди встречались один раз, а сейчас общаются посредством Сети.

«Сейчас он мне хочет устроить шопинг на десять тысяч евро. Сергей — очень приятный мужчина, мы друг другу сразу понравились. Он Петру передал, что ему со мной очень нравится общаться», — рассказала Захарова «Комсомольской правде».

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Напомним, что Мария — не единственная дочь Распутиной. От первого брака с Владимиром Ермаковым у артистки есть дочь Лидия.

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