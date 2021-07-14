Это не Эндрю: стало известно, кого из своих детей Елизавета II любит больше всего

В апреле этого года Елизавета II отметила свое 95-летие. Юбилей был омрачен смертью любимого мужа. Принц Филипп скончался в начале месяца после продолжительной болезни. В браке они прожили 73 года и стали родителями четырех детей — Чарльза, Анны, Эндрю и Эдуарда. Ранее всегда считалось, что Эндрю — самый любимый ребенок королевы. Но это оказалось не так.

Биограф Мэтью Деннисон в своей новой книге «Королева» написал, что любимцем Елизаветы II всегда был младший сын.

«Эдуард, иногда немного раздражающий всех нас, всегда был любимцем своих родителей», — цитирует эксперта Express.

Добавим, что первым престолонаследником является принц Чарльз. В этом году ему исполнится 73 года. Королева же в 2022-м отметит 70-летие своего правления.

Смотрите также: