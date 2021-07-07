«Выглядит такой счастливой»: Елизавета II восхитила британцев своим цветущим видом

В апреле Елизавета II похоронила своего мужа, принца Филиппа. В браке они прожили более 70 лет. Спустя всего четыре дня после его смерти она вернулась к работе, а через месяц вышла в свет. На днях королева побывала на конном шоу, где ее заметили в приподнятом настроении. Эксперт Фил Дэмпир считает, что этому есть простое объяснение.

«Некоторые могут подумать, странно, почему она так счастлива после смерти принца Филиппа. Я уверен, что она была опустошена его кончиной, в конце концов, они были женаты 73 года. Но он не хотел бы, чтобы она сидела и оплакивала его. Держу пари, он хотел бы, чтобы она вела полноценную жизнь», — цитирует эксперта Express.

Напомним, в этом году Елизавете II исполнилось 95 лет. А в следующем она отметит 70-летие своего правления Великобританией.

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