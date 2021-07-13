«Пусть рожает, ребенок-то не виноват»: Оля Рапунцель отреагировала на беременность младшей сестры Алены

На днях стало известно, что бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. Правда, будущего отца малыша, Илью Семина, это не останавливает от дикой ревности, он устроил Алене истерику, поднял на нее руку. После очередного скандала пара объявила о расставании. Беременная Рапунцель рыдает и говорит, что все равно будет рожать.

Алену поддержала старшая сестра Ольга Рапунцель, мама двух девочек.

«Пусть рожает. Ребенок-то ни в чем не виноват. Скажу так, это ее жизнь и выбор моей сестры. У нее есть чувства к ее молодому человеку, и сейчас над ее разумом правят чувства. Вы понимаете, о чем я? Когда мы любим, мы никого не слышим, пока мы сами не обожжемся и не насытимся. Мы сами творцы своей судьбы», — высказалась Ольга Рапунцель в Instagram.

Она добавила, что желает сестре счастья и появления на свет здорового малыша. А Илье Семину на правах старшей Оля Рапунцель дала совет.

«Ее парню надо прийти в себя и не делать ошибок. Нужно работать над собой и над своей ревностью, в первую очередь, — продолжила мама двух девочек. — Выпить «ромашки», успокоить свой пыл и перестать распускать руки. У всех бывают ссоры на начальном этапе отношений. Но бить свою девушку — это неправильно. Так не должно быть. Отношения — это колоссальный труд и огромная работа над собой. Было бы желание».

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