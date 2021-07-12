«И это невестка Хюррем султан?»: Мерве Болугур в купальнике поманила «сочными» бедрами

Мерве Болугур сыграла в турецком сериале «Великолепный век» венецианку Сесилию, которая волею судьбы попала в гарем к султану Сулейману. Именно ее Хюррем султан выбрала в качестве наложницы для своего сына шехзаде Селима. Так девушка попала во дворец Манисы. Красавица брюнетка вскружила голову наследнику османской династии и подарила ему сына Мурада. По истории именно шехзаде Селим займет престол после султана Сулеймана. А его фаворитка получит неограниченную власть в гареме.

В жизни Мерве Болугур обладает таким же огненным нравом. В своем микроблоге актриса то и дело позирует в сексапильных купальниках. На одном из таких пикантных снимках партнерша Энгина Озтюрка предстала в апельсиновом бикини, соблазнительно прогнув спинку так, чтобы сделать акцент на упругом «поплавке». Актрисе есть, чем похвастаться. При такой осиной талии у Мерве пышные бедра и стройные ножки. Своей фигурой Болугур гордится.

«Неописуемая красотка!», «Ох уж эта Нурбану султан», «Красавица-турчанка! Какие у нее волнующие формы», «Поплавок что надо! Богиня», «Вау! Изящные бедра», «Само очарование», «Эти прелести просто завораживают», «И это невестка Хюррем султан?», «Селим бы страстью воспылал», — пишут фолловеры.

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