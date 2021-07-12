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Красавица-турчанка: Пелин Карахан в шелковом комбинезоне с брюками палаццо предстала на стеклянном балконе

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не так давно стала блондинкой, сменив имидж. Пелин многим поклонникам напоминает Хюррем султан.

Красавица-турчанка: Пелин Карахан в шелковом комбинезоне с брюками палаццо предстала на стеклянном балконе
Пелин Карахан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Пелин Карахан в Stories микроблога поделилась свежим кадром с отдыха. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала на стеклянном балконе в ультрамодном аутфите. Партнерша Бурака Озчивита принарядилась в отпуске, покрасовавшись в кадре в шелковом комбинезоне с брюками палаццо. Изюминкой образа стали фантазийный принт и оттеночная палитра — нежно-голубые, пастельно-розовые и белые оттенки. Не так давно Пелин стала блондинкой. Она сменила имидж, сделав удлиненное каре. Не забыла актриса и про аксессуары: васильковую сумку и белоснежные босоножки на платформе с открытым носом.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан в шелковом комбинезоне с брюками палаццо позировала на стеклянном балконе. Фото: Instagram.cm/pelinkarahan

«Малкочоглу бы голову потерял! Еще бы, такая красотка», «Какой классный комбинезон! Идеальная посадка», «На лето просто шик! Эта охлаждающая ткань», «Любимая Михримах», «Стройная и привлекательная», «Само очарование», «Скучаем по нашей султанше», — пишут фолловеры.

Напомним, что вместе с мужем Бедри Гюнтаем актриса поселилась за городом в собственном особняке с садом и бассейном. У пары есть двое сыновей: Али Демир и Джан Эюп.

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