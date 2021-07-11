Михримах алое не носила: Пелин Карахан в «спелой» клубничной юбке и босоножках с квадратным носом покрасовалась на террасе

Экранная дочка султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан, сыгравшая роль Михримах султан, в жизни далека от своего персонажа. Во-первых, Пелин Карахан счастлива в браке с Бедри Гюнтаем и воспитывает двоих сыновей: Али Демира и Джана Эюпа. Во-вторых, после съемок актриса сменила имидж, перекрасив каштановые локоны в более светлый оттенок. Кроме того, Пелин заметно укоротила длину — оставив каре чуть ниже плеч. Теперь Карахан обладательница медовых волос. Только посмотрите, какие интересные дизайнерские серьги выбрала актриса из «Великолепного века». Три крупных разноцветных шара — визуально напоминают планеты.

Примечательно, что незамужнюю Михримах султан костюмеры одевали в пастельные наряды. После того, как дочь султана выдали замуж за Рустема пашу, она стала носить кафтаны и платья глубоких изумрудных и винных тонов. Однако в отличие от своей матери — Хюррем султан — алые оттенки Михримах не выбирала.

Зато в жизни Пелин то и дело красуется в «спелых» клубничных нарядах. Так, на террасе загородного особняка актриса позировала в юбке с воланами и блузе на резинке с пышными рукавами из шифона. Изюминкой образа стали ультрамодные белые босоножки с квадратным носом.

«Ой, эта же наша Михримах султан! Не узнать, совсем другая», «После двоих детей и такая фигурка! Загляденье, шикарная!», «Такой сочный оттенок, сразу стала роковой дамой», «Хюррем бы дочку не узнала», — шутят фолловеры.

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