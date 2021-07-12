«Точно натуральная?»: Топурия засветила округлую грудь, чем вызвала бурю эмоций в Сети

Минувшей зимой Кети Топурия во второй раз стала мамой. Сына Адама она родила бизнесмену Льву Деньгову, с которым вступила в законные отношения прошлой осенью. Спустя несколько месяцев после рождения малыша, артистка приступила к работе и вновь радует фанатов хитами со сцены и не только. В своем Instagram Кети поделилась кадрами, на которых позировала с новой прической. Мелкие кудри привели в восторг подписчиков звезды, а декольте вызвало некоторые вопросы.

«Точно натуральная? Сногсшибательно! Огонь! Какая шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, музыкальную карьеру Топурия начала в составе группы «А’Студио» много лет назад. В 2015-м родила дочь Оливию бизнесмену Льву Гейхману, а после несколько лет встречалась с рэпером Гуфом.

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