С дулькой на голове: Топурия в кипенно-белом платье миди под жакет добавила себе роста прозрачными босоножками

Кети Топурия слывет первой модницей и не зря. В ее звездном гардеробе есть наряды для любого случая — не только кежуальные образы, но и изысканные вечерние туалеты. Увидеть солистку группы «А-студио» с собранными волосами — редкость. Она предпочитает распущенные легкие укладки. Однако под кипенно-белое платье миди с рукавами-буфами в жакетном стиле певица сделала прическу дульку — высокий пучок.

Особое внимание Кети уделила деталям — она подобрала к своему «медицинскому» платью прозрачные босоножки, которые визуально вытянули силуэт и добавили певице роста. Она стала казаться еще выше и элегантнее. Образ поп-дивы в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Платья-пиджаки будут более востребованы в удлиненной версии, миди и даже макси. Пример такого платья у Кети Топурии. Такие платья можно применять как в деловом стиле, так и в streetstyle образах», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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