Заразительные эмоции: Ягудин показал, как болел за сборную Италии на Евро-2020

Минувшей ночью сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. Этот титул команда смогла завоевать второй раз в истории, обыграв в серии пенальти англичан. Счет в матче открыли хозяева поля уже на второй минуте, но итальянцы смогли его сравнять во втором тайме, на 67-й. Именно этот гол фигурист Алексей Ягудин праздновал у своего телевизора. В Instagram он поделился роликом, на котором показал яркие и заразительные эмоции после того, как итальянцы сравняли цифры на табло.

«Вот так я радовалась, когда Ягудин выиграл Олимпиаду-2002! Моя реакция такая же была! Италия, давай!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Алексей Ягудин – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию.

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